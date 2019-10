Hoogbejaarde vrouw wordt na 18 uur gered uit te water geraakte auto in Dussen

Brabant serie De staat van het Brabantse platteland: De natuurboer die durft te twijfelen

11:00 Of hij de afgelopen weken ook heeft geprotesteerd op het Malieveld, of bij het Brabantse provinciehuis? ,,Nee'', zegt Corné Ansems van kaasboerderij De Ruurhoeve uit Hoogeloon. ,,Ik gebruik mijn energie liever om ons verhaal als boer op een goede manier aan onze gasten te vertellen. Maar ik denk wél dat het goed is dat de boeren zich laten horen. Ik zie wat er om me heen gebeurt: de gemiddelde leeftijd van boeren ligt hoog. De komende jaren stoppen er veel. Door alle regelgeving zien veel jonge melkveehouders ervan af het bedrijf over te nemen. Wat blijft er dadelijk nog over?"