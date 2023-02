Hoogerheide maakt zich op voor WK-hoogmis: 50.000 veldritfans verwacht

Zaterdag derde klasse C Internos mist een heel elftal aan spelers door blessures, Zwaluwe mist dan weer een goeie spits

Internos kreeg in de zaterdag derde klasse C een pak slaag van koploper IFC. Klundert boekte een zakelijke overwinning op De Fendert en Jelle Nooren vertolkte een hoofdrol bij Zwaluwe. De verdediger bezorgde zijn ploeg in de slotminuut een punt.

4 februari