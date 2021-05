Horeca vindt oproep Grapperhaus om thuis voetbal te kijken ‘heel raar’: Kijk juist in buitenlucht naar scherm

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemt de oproep van minister Grapperhaus om thuis de EK-voetbalwedstrijden te kijken in plaats van in de kroeg ‘heel raar’. Horecaondernemer Johan de Vos uit Breda roept de minister op het kijken van voetbalwedstrijden in de buitenlucht te faciliteren.

,,De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de besmettingen thuis plaatsvinden en niet in een gecontroleerde omgeving zoals de horeca. Met deze oproep laat de minister zien dat hij ver van de realiteit af staat”, aldus voorzitter van de branchevereniging Robèr Willemsen.

Hossen

Volgens Willemsen laat de horeca alweer weken zien dat ze gasten veilig en verantwoord ontvangen. De voorzitter verwacht dat de versoepelingen doorgezet zullen worden en in de veilige omgeving moeten mensen dan ook voetbal kunnen kijken. ,,We snappen dat dat niet in stampvolle zaken gaat waar mensen hossend doorheen gaan, maar georganiseerd moet dat gewoon goed gaan.”

Daarnaast is het voordat Nederland wellicht in een kwartfinale speelt alweer eind juni, zegt Willemsen. ,,Ik ga ervan uit dat de overheid doorgaat met vaccineren en als ze dat doet in het tempo waarin het kan, dan zou iedereen tegen die tijd zijn eerste prik gehad moeten hebben”, zegt hij.

Dom

De Bredase horecaondernemer Johan de Vos, uitbater van café Boerke Verschuren, noemt de uitspraken van de minister ,,het domste wat je kunt doen als je weet dat de besmettingen thuis plaatsvinden”. De Vos, die ook voorzitter is van de Bredase KHN-tak, zegt dat het samenkomen van voetbalfans en mensen in het algemeen nu steeds meer mensen gevaccineerd worden niet te voorkomen is. Hij verwijst naar recente voetbalwedstrijden waarbij fans massaal samenkwamen bij stadions. ,,Kap met verbieden en ga reguleren. Want je houdt het toch niet meer tegen”, aldus De Vos.

De Vos adviseert de minister dan ook om het voetbal kijken in de buitenlucht te faciliteren. ,,Pak een groot plein, zet er tafels en stoelen op 1,5 meter in terrasvorm neer en laat mensen daar zoveel mogelijk voetbal kijken. Niemand gaat thuis met zijn tweeën een EK-wedstrijd kijken. Ja, hij misschien, omdat hij niet van voetbal houdt.”

De branchevereniging zei eerder al niet te verwachten dat het EK voetbal de horeca nog wat extra’s zou kunnen brengen. Dat komt door het beperkte aantal gasten dat de horeca mag ontvangen.