Horecabazen Mastbos zien autoluwe plannen niet zitten: ‘Die mevrouw met een hondje kan er niet meer terecht’

Meer subsidie voor onrendabe­le buslijnen in Brabant? 'Mensen willen iets hebben waar ze op kunnen vertrouwen’

Extra subsidie geven aan onrendabele lijnen in de provincie Noord-Brabant is niet de belangrijkste oplossing om de regio’s leefbaarder te maken. ,,Wil je mensen terughalen naar het openbaar vervoer, dan moeten ze op lange termijn zekerheid krijgen over dat vervoer en dat lukt in de regio slecht”, zegt Wijnand Veeneman van TU Delft.

13:01