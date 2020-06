Hou jij het hoofd koel tijdens onze ijsjes-quiz?

Van Roosmalen start met drie Vol­vo-vestigin­gen ‘nieuw concept’ in Veldhoven

25 juni EINDHOVEN - De vestigingen van Volvo-dealer Van Roosmalen in Best, Eindhoven en Veldhoven worden bijeen gebracht in één nieuw autocentrum op De Run in Veldhoven. Daar komen een gloednieuwe werkplaats en showroom, beide met een vernieuwende werkwijze.