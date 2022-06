Houd jij je aan nieuwe coronamaatregelen?

Handlanger van Martien R. moet zes jaar de bak in

DEN BOSCH - De 44-jarige Berend B. uit Gendt moet zes jaar de gevangenis in omdat hij zich samen met leden van de Osse woonwagenfamilie R. schuldig heeft gemaakt aan de handel in wapens en drugs. De rechtbank in Den Bosch neemt de eis van het Openbaar Ministerie over.

21 juni