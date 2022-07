Houden huizenbouwers er wel rekening mee dat het ook bínnen bloedheet kan worden?

Tweede tropische dag LIVE | Tropische tempera­tuur in West-Bra­bant behaald, ‘30 procent kans’ dat landelijk hittere­cord wordt verbroken

Na een warme nacht, die op sommige plaatsen zelfs tropisch was, warmt het vanmorgen in rap tempo op. Rond 10 uur is in West-Brabant de 30 graden aangetikt, dat zijn de eerste tropische waarden voor de provincie. Lokaal kan het vanmiddag zelfs de 40 graden worden.Volg het laatste nieuws over de hitte in ons liveblog.

10:33