Houden veehouders zich netjes aan de regels of juist niet? Felle discussie in Brabantse politiek

Provincie en gemeenten controleerden de afgelopen jaren extra intensief; in de afgelopen drie jaar kreeg in beginsel elke veehouder in Brabant een keer bezoek van de omgevingsdienst. De conclusie van het provinciebestuur was dat de sector er over het algemeen best goed op staat. Het overgrote deel van de veehouders toont zich van goede wil, en de regels worden niet beter of slechter nageleefd dan in andere sectoren. Toch was bij ruim de helft van de bedrijven iets mis. ,,Maar dan gaat het vooral om lichte overtredingen, zoals de boekhouding van het aantal dieren die nog niet helemaal bij is", lichtte een beleidsambtenaar toe. In dat geval volstond een waarschuwing. Ernstiger zaken, zoals een luchtwasser die niet aan stond, kwamen dus bij slechts 2 procent van de bedrijven aan het licht.