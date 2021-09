Houdoe 1,5 meter! Dit zijn met afstand de meest spraakmakende foto's van afgelopen anderhalf jaar

OM: Bossche familie leverde niet alleen wiet aan ‘eigen’ coffeeshop, maar ook aan anderen

22 september DEN BOSCH - Al jarenlang is het de opdracht van Christian van M. om te zorgen dat de Bossche coffeeshop Chip ‘n Dale niet droog komt te staan met wiet en hasj. ,,Maar het leuke is er wel vanaf”, zei hij woensdagmiddag in de rechtbank. Daar hoorde hij dat justitie hem een jaar de gevangenis in wil hebben vanwege de handel in soft drugs en verboden wapenbezit.