Houdt het Brabants stand? ‘De zachte g zal altijd wel blijven, maar al die typische woorden verdwijnen’

Update Elektri­sche auto ramt gevel van restaurant, veel schade aan pand: ‘Gasten helemaal in shock’

BERGEIJK - Een auto is dinsdagochtend tegen de gevel van restaurant Anders van Smaak in Bergeijk gereden. De schade aan het pand en de auto is groot. De voorkant van de elektrische Mustang ligt volledig in de kreukels.