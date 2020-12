Houtstokers zijn klagen zat en komen met een petitie

Volgens De Groene Stoker , een stichting die houtstokende consumenten vertegenwoordigt, zijn de laatste jaren grote stappen gezet als het gaat om beter stoken: „Vervuilende kachels worden de deur uit gedaan en vervangen voor moderne kachels, er is meer aandacht dan ooit voor verantwoord en schoon stoken en het RIVM meldt dat de lucht de afgelopen jaren fors schoner is gewonden in ons land.”

Flexibel opgesteld

Het is een ‘steunpetitie’, want aan wetgeving hoeft van De Groene Stoker niets te veranderen. „We willen nuance brengen in het debat. Niet wegduiken in de loopgraven, wel goed kijken hoe het ook anders kan.” De stichting zou daarom graag zien dat gemeenten veel meer gaan doen aan voorlichting over verantwoord houtstoken. En de stichting zelf wil graag meehelpen cursussen voor houtstokers op te zetten.