Hovenier Matthijs laat de koffer met 2 miljoen staan maar ziet toch zijn dromen uitkomen

Keurmerk voor aanpak van ondermij­ning op Bests bedrijven­ter­rein

BEST - Ondernemers, gemeente, politie en brandweer hebben de handen ineengeslagen om ondermijnende criminaliteit te voorkomen op bedrijventerrein ’t Zand in Best. Een van de aanleidingen voor die samenwerking was de zaak rond Party King.