Huis van ouders van verdachte doorzocht in zaak omgebrachte Hennie de Laat uit Tilburg

TILBURG – De politie is donderdagochtend begonnen met een zoekactie in een woning aan de Hoogvensestraat in Tilburg. Dit in verband met het onderzoek naar de gewelddadige dood van Hennie de Laat. Het gaat om de woning van de ouders van de 35-jarige verdachte.

De 58-jarige Hennie de Laat werd vlak voor kerst in de straat waar het huis staat levenloos aangetroffen. Ze bleek met geweld om het leven te zijn gebracht. Het is nog niet duidelijk wie dat op zijn geweten heeft.

Politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage wil niet bevestigen van wie het huis is, maar geeft wel aan dat het in elk geval niet om de woning van de 35-jarige verdachte gaat. Ook gaat het niet om het huis van de omgebrachte Tilburgse. ,,Vanwege het lopende onderzoek kan ik hier verder geen informatie over geven."

De zoekactie gebeurt onder leiding van de rechter-commissaris. Dat betekent in dit geval dat de agenten spullen in de woning mogen bekijken en van hun plek mogen halen. Als er voldoende aanwijzingen zijn dat er meer in de woning te halen valt, worden rechercheurs van de technische recherche opgeroepen.

Het onderzoek in de woning is het gevolg van 'een combinatie van recherchewerk en binnengekomen informatie'. De verwachting is dat de zoekactie tenminste een paar uur gaat duren.

Volledig scherm Bloem op de begraafplaats Broekhoven in Tilburg © Tom Tacken

Reactie advocaat

Nina Mekes, de dochter van Hennie de Laat, staat op dit moment voor de woning die doorzocht wordt. Geoffrey Woodrow, de advocaat van de verdachte, vindt het 'onbegrijpelijk' dat de politie in de richting van zijn cliënt blijft zoeken.

,,Voor mij is het volstrekt onduidelijk waarom ze die woning op dit moment doorzoeken. Mijn cliënt heeft in elk geval niets te verbergen", laat hij aan deze krant weten.

Stille tocht

De 58-jarige Hennie de Laat werd vlak voor kerst dood aangetroffen in een steeg vlakbij de Hoogvensestraat in Tilburg. Honderden mensen namen enkele dagen later deel aan een stille tocht die vanuit de familie was georganiseerd. Ook bij de uitvaart en bij de begrafenis waren veel vrienden en kennissen op de been.

Volledig scherm Een groot hart met rode rozen, van de dochter van Hennie de Laat © Tom Tacken

Relatie tussen De Laat en verdachte

Volgens de familie kwam de 35-jarige verdachte al ruim twintig jaar bij De Laat over de vloer. Ze waren goed bevriend, maar door de verdenking is de relatie tussen hem en de familie voorgoed verpest, aldus de nabestaanden.

De Laat en de verdachte hadden elkaar nog gesproken op de dag dat de Tilburgse om het leven was gebracht. Nadat haar levenloze lichaam werd gevonden, zocht de verdachte zelf contact met de politie, zei zijn advocaat. ,,Hij wilde helpen bij het onderzoek.”