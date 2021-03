Huisartsen prikken 60-minners met ‘restvaccin’: ‘Een buitenkansje’

Brabantse huisartsen hebben vaccins over; ook kwetsbare jeugd nu al aan de beurt

3 maart De huisartsen in Brabant zijn zo goed als klaar. Twee weken lang is er geprikt met het AstraZeneca vaccin en er is genoeg voor iedereen. Plus meer. ‘Ook die twintiger met longproblemen konden we helpen’. Maar waar staan we nu dan? Waarom wacht je 70-jarige vader nog op een oproep terwijl je 62-jarige tante nu al wel is ingeënt?