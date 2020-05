Huize Padua ziet er over 15 jaar totáál anders uit

Huize Padua, dat nu toch vooral een relatief gesloten, maar wel mooi groen instellingsterrein is, moet opbloeien tot een levendig en open landgoed. Een landgoed waar gewoond, gewerkt en geleerd en zorg verleend wordt. Een plek met veel interactie tussen de mensen die hier en in de buurt wonen: bewoners, medewerkers, studenten en omwonenden, zo stelt GGZ Oost Brabant.

De organisatie presenteerde onlangs het concept van haar Lange Termijn Huisvesting Perspectief. Dankzij de verkoop van het andere instellingsterrein van GGZ Oost Brabant, Landgoed Coudewater, is er geld om bij Huize Padua te investeren. Daarbij gaat het om miljoenen euro's, al wil bestuursvoorzitter Fred Pijls geen getallen noemen. Pijls: ,,Het gaat bij de vernieuwing van Huize Padua om drie dingen. Ten eerste de interactie met de omgeving, met de buitenwereld. We willen veel meer interactie. Ten tweede willen we de cultuurhistorische waarde van huize Padua in ere herstellen, daar waar het ooit begonnen is. Ten derde willen we zorginnovaties invoeren. We willen dat Huize Padua een broedplaats van vernieuwing in de zorg wordt. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan digitalisering en sociale robotica."

Dorpse uitstraling

Het terrein heeft nu naast mooie gebouwen met architectonische waarde, ook heel wat verouderde bebouwing. Gebouwtjes, veelal eenlaags, die aan vervanging toe zijn. Die verouderde bebouwing wordt grotendeels gesloopt en zal plaats maken voor nieuwbouw. Nieuwbouw, die het terrein een meer dorpse uitstraling moet gaan geven. Twee-onder-een-kappers, bebouwing in een U-vorm, wat een beschermd gevoel geeft, tiny houses, een expertisecentrum. Gebouwen die van architectonische waarde zijn, blijven behouden. Deze worden gerenoveerd en krijgen in sommige gevallen een andere functie. Zo is het gebouw waar nu de technische en facilitaire dienst zit, in beeld om de centrale ontmoetingsplek van het landgoed te worden. Hier zit straks een restaurant, Café Padua, hier drinken mensen straks een kopje koffie op het terras. Aan beide zijden van het hoge betonnen hoofdgebouw, dat niet wordt gesloopt, komen woongebouwen voor intensieve zorg. Deze bebouwing krijgt steeds een gezamenlijke binnentuin, waardoor het idee van een hofje ontstaat.

Wonen in groene omgeving

Huize Padua wil komende jaren groeien van zo'n 350 bewoners nu, naar zo'n 500-550 bewoners. Dat zullen niet allemaal cliënten van de GGZ zijn. Zo zouden er bijvoorbeeld cliënten met een verstandelijke beperking kunnen wonen. Daarnaast is er plek voor mensen die het gewoon fijn vinden om in deze groene omgeving te wonen. Bestuurder Anne-Marie Schram: ,,Misschien jongeren die samen een woongroep willen beginnen, mensen die hier in het groen willen wonen en vrijwilligerswerk op Huize Padua willen doen, of bijvoorbeeld ouderen die het fijn vinden om hier, met voorzieningen zoals het restaurant en zorg dichtbij, te wonen. Maar we nodigen ook andere instellingen uit om te kijken wat hier mogelijk is." Pijls: ,,We zijn daarbij onder andere geïnspireerd door de Kloostervelden in Sterksel. Een plek waar ontmoeten centraal staat." Kloostervelden is een nieuwe wijk op een voormalig instellingsterrein, waar ook het centrum voor Epilepsiewoonzorg Kempenhaeghe zit.

Bij het vernieuwen van de zorg ziet de GGZ kans voor bijvoorbeeld jonge start-ups. Fred Pijls: ,,Dan kun je denken aan de inzet van zorgrobots, je ziet in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, dat mensen echt een band kunnen opbouwen met zo'n robot." Schram: ,,We nodigen partijen die hier kansen zien, nadrukkelijk uit om contact met ons op te nemen. Het zou bijvoorbeeld ook mooi zijn als we door innovaties een GGZ locatie zonder sloten kunnen worden."

Historische bomenlanen

Anton Bos begeleidt als adviseur bij BMC het hele proces. Hij is tevens adviseur bij de herontwikkeling van Landgoed Coudewater, dat GGZ Oost Brabant heeft afgestoten. Bij een rondje over het terrein wijst Bos naar een van de oude wooneenheden. Er staat een groot hek omheen. De deur is op slot: dit is de gesloten afdeling, voor mensen die de meest intensieve vorm van zorg nodig hebben. Het ziet er wat troosteloos uit. Bos: ,,Zoiets ziet er straks heel anders uit. Met nieuwe technieken kunnen we er in de nabije toekomst hopelijk voor zorgen dat mensen meer bewegingsvrijheid krijgen en dankzij technologie toch naar buiten kunnen. Het idee is dat ze via gps gevolgd kunnen worden en dat je bijvoorbeeld op afstand aan de hand van stofjes in het bloed iemands stressniveau kunt meten, zodat je actie kunt ondernemen als het fout dreigt te gaan."

Op het terrein blijven de historische oude bomenlanen behouden. In het park, het hart van het landgoed, ligt straks de focus op ontmoeten en bewegen. Onlangs werd bekend dat er grenzend aan het terrein plannen zijn voor een coöperatie van Herenboeren. De plannen voor zo'n herenboerderij passen goed bij de vernieuwingsgedachte, stelt Bos. ,,Hier achter op het terrein, grenzend aan de herenboerderij, komen de woongebouwen voor de bewoners met autisme, naast de monumentale boerderij die hier staat. Deze mensen kunnen straks een rol krijgen op de herenboerderij. En zo zou het mooi zijn als cliënten vaker een rol krijgen op het landgoed." Anne-Marie Schram: ,,Patiënten en cliënten vinden het vaak heel fijn om mee te doen, mee te werken, zich nuttig te voelen."

Tiny houses

Het meerjarenplan bestaat uit drie fases van elk vijf jaar. In de eerste fase gaat het voornamelijk om het bouwen van tijdelijke voorzieningen. Dan kun je volgens Pijls en Schram denken aan tiny houses, of andere bebouwing, die al of niet tijdelijk is. De monumentale boerderij op het terrein wordt in de eerste fase verbouwd tot één centrale locatie voor het Specialistisch centrum voor autisme binnen GGZ Oost Brabant. Een paar maanden geleden besloot de GGZ de autismezorg, nu nog deels in Reek en Rosmalen, op Huize Padua te concentreren. Pijls: ,,We gaan hier vijftig eenheden voor mensen met autisme creëren. Er is landelijk een groot tekort aan deze plekken. En als je het dan over de inclusieve samenleving hebt: deze mensen zouden hier ook kunnen werken in bijvoorbeeld de IT en we zouden hen mee kunnen laten denken over vernieuwingen in de zorg."