Huizenprijzen bijna verdubbeld in tien jaar tijd, Brabant zit onder het landelijke gemiddelde

De stijging was met 88,2 procent het grootst in Zuidoost-Brabant. Noordoost-Brabant volgt met 86,4 procent, West-Brabant met 84,7 procent en Midden-Brabant met 84,2 procent. Het CBS heeft voor de meting het derde kwartaal 2022 gebruikt. In het laatste kwartaal van vorig jaar daalden de huizenprijzen weer een beetje.

Landelijk

In de Randstad en in Flevoland zijn de huizenprijzen veel harder gestegen. Haarlem en de regio Zaanstreek steken erbovenuit met een stijging van 129,2 procent. In Zeeland en Noord-Limburg was de stijging het kleinst. Het landelijke gemiddelde is een stijging van 95,5 procent.