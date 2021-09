Huizenprijzen in Brabant rijzen de pan uit: woningwaarde sinds 2015 met meer dan 50 procent gestegen

In Zuidoost-Brabant is de grootste stijging te zien: in het tweede kwartaal van 2021 ging een koopwoning voor gemiddeld 373.700 euro van de hand. Dat is gemiddeld 52,8 procent meer dan in 2015. Ten opzicht van precies een jaar geleden, in het tweede kwartaal van 2020, steeg de gemiddelde woningwaarde in Zuidoost-Brabant met 12,4 procent.

Een koopwoning in Midden-Brabant werd in het tweede kwartaal van 2021 voor gemiddeld 353.400 euro verkocht: dat is ruim 20.000 euro minder dan een woning in Zuidoost-Brabant. Maar ook in Midden-Brabant betekende dat een flinke stijging in dat gebied ten opzichte van 2015: 51,6 procent. Ten opzicht van precies een jaar geleden, in het tweede kwartaal van 2020, steeg de gemiddelde woningwaarde in Midden-Brabant met 13,3 procent.