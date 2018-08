Huldiging Maarten van der Weijden zondagmiddag in Waalwijk

Een huldiging in Waspik, het dorp waar Van der Weijden woont, was volgens de gemeente niet mogelijk. ,,In Waspik is geen locatie beschikbaar voor zo’n groot evenement", zegt burgemeester Nol Kleijngeld. ,,We verwachten duizenden bezoekers, dus kan het alleen buiten. Maar omdat er komend weekend kermis is in Waspik, is het dorpsplein niet beschikbaar.”