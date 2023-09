Hulp Oosterhoutse moskee op weg naar rampgebied, ook Bredase vrachtwagen mag vertrekken

OOSTERHOUT - In Breda moest een volgeladen vrachtwagen vol hulpgoederen lang wachten op toestemming om Marokko te mogen binnenrijden, na de aardbeving die het land vrijdagavond teisterde. Hulp van de Oosterhoutse moskee is overigens al in het land: ,,Een bestuurslid van de moskee was toevallig in Tanger.”