Hulpverleners met spoed op weg naar ongeluk bij Waspik geblokkeerd door tientallen auto's op vluchtstrook

Een vrijwilli­ge regeling of ook een snel fokverbod? Nog veel onduide­lijk rond einde nertsenbe­drij­ven

17:12 DEN HAAG/EINDHOVEN - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er nog voor het einde van het jaar een einde komt aan de nertsenhouderij in Nederland. Maar of dat ook haalbaar is, en op welke manier? Dat zal de komende maanden moeten blijken.