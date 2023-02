Hunkering naar nieuw Theater aan de Parade: ‘De stad heeft zó lang moeten wachten’

Nieuw middel in zoektocht naar vrijwilli­gers: Halderber­ge voor Elkaar

OUDENBOSCH - De vraag naar vrijwilligers in Halderberge is groot: een maatje tegen de eenzaamheid, een barvrouw in de sportkantine of een rondleider in het museum. Tegelijkertijd willen best wat inwoners iets doen voor de samenleving. Helaas weten zij elkaar niet altijd te vinden. Daarvoor kunnen zij nu terecht op het nieuwe online platform Halderberge voor Elkaar.