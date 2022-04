Hunkering om Pasen sámen te vieren is groot: ‘Mensen hebben het zo gemist’

Nieuwsover­zicht | Zoon steekt vader neer - Directeur terecht ontslagen na grensover­schrij­dend gedrag

In een woning in Eindhoven is woensdagochtend een man neergestoken door zijn 24-jarige zoon. De moeder van het gezin was getuige van het incident. En een directeur van een bedrijf in Moerdijk kan fluiten naar een ontslagvergoeding van een ton. Hij is volgens de rechter terecht ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dat en meer in het nieuwsoverzicht.

13 april