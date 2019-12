'Huzarenstukje’ van Operatie Alfa in Oss begon al twee jaar geleden

Dat zeiden Wilbert Paulissen, politiechef in Oost-Brabant, en Heleen Rutgers, hoofdofficier van justitie in Den Bosch, vanavond in het tv-programma Nieuwsuur. De actie tegen de Osse woonwagenfamilie wordt beschouwd als één van de grootste politie-acties ooit. Behalve Martien R., die gezien wordt als de leider van de familie, zitten inmiddels nog zes leden van de familie vast. Bij twee woonwagenkampen in Oss en Lith werden grote hoeveelheden wapens en drugs gevonden.

'Dit is een huzarenstukje’

,,We willen laten zien dat we ook in staat om zulke grote criminele netwerken aan te pakken", zei hoofdofficier Rutgers in Nieuwsuur. ,,We willen de schijn van onaantastbaarheid die rond de familie hing, kantelen.” Politiechef Paulissen, die in de jaren negentig zelf een aantal jaren in Oss werkte, voegde daar aan toe dat Operatie Alpha vooral is gestoeld op klassieke opsporingsmethodes als het afluisteren van telefoons en observatiecamera's. ,,Het is een huzarenstukje dat dat ons gelukt is.”