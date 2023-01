Hyballa staat morgen weer langs de lijn als trainer van NAC: 'Ik heb altijd gezegd: ik pas bij deze club’

NAC-trai­ner Hyballa heeft leven na inzinking weer op de rit: ‘Ik flip niet meer, maar ben ook geen softie geworden’

Na vijf vroegtijdig verbroken dienstverbanden, was het tijd voor bezinning. Peter Hyballa is veranderd, bezweert Peter Hyballa. Met dank aan mentale begeleiding en een flinke dosis zelfreflectie. Een openhartig interview met de man die vrijdag als trainer van NAC terugkeert in het Rat Verlegh Stadion.

23 januari