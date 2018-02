Iedereen aangeslagen na brand zorgboerderij Vlijmen: Hier zat tien jaar ziel en zaligheid in

VLIJMEN - Een hoop schroot is alles dat herinnert aan het tot voor kort kloppende hart van zorgboerderij De Locatie in Vlijmen. De verzengende vlammen legde de keet dinsdag compleet in de as.

Het was volgens eigenaar Wim Habraken al snel duidelijk dat het pand niet meer was te redden. ,,De brandweer kreeg de brand niet onder controle, dus werd al snel gekozen het gecontroleerd uit te laten branden. De meeste energie ging daarna uit naar het nathouden van de naastgelegen yurts, die zijn behouden."

Bedrukt

Quote Dit is niet in waarde uit te drukken. Wim Habraken Op de zorgboerderij is de stemming een dag later logischerwijs bedrukt. De jongeren die er dagbesteding hebben, weten niet goed wat ze ermee aan moeten. ,,Ik weet eigenlijk niet wat te zeggen. Iedereen is aangeslagen. Je kunt er niet omheen", geeft Martijn aan. ,,Onze keet is weg. Hier zat onze ziel en zaligheid in en binnen een uur is het weg", vult Bram aan.

Zorgboerderij De Locatie bestaat dit jaar tien jaar. Het is opgezet door het echtpaar Wim Habraken en Bernadette van de Akker. Hij is kunstenaar en zij werkte lang in de jeugdhulpverlening. Daar ontstond het idee van een zorgboerderij. ,,Op grote internaten ontbreekt het nog weleens aan maatwerk." Om het simpel te verwoorden gebruikt ze een voorbeeld met soep. Iedereen krijgt daar tomatensoep terwijl sommigen groentesoep nodig hebben.

De Locatie is meer een zorginstelling dan een boerderij. ,,Het is geen boerderij waar we de zorg bij doen. We hebben wat vee en een moestuintje, maar alles staat in het teken van de zorg", geeft Habraken aan.

Grote klap