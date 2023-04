Iedereen kan volgende week komen struikroven in Oss - wel zélf een schep meenemen

Man uit Ravenstein had ‘per vergissing’ 50 kinderpor­no­film­pjes op zijn telefoon, rechter gelooft hem niet

DEN BOSCH/RAVENSTEIN - Vijftig illegale kinderpornofilmpjes in een verborgen map op zijn iPhone; volgens een man (33) uit Ravenstein waren die filmpjes per ongeluk op het apparaat terechtgekomen. Maar de rechtbank in Den Bosch vond dat ongeloofwaardig.