Iedereen welkom bij de Jeu de Bouligans

COLUMN ASWH liet de kans liggen om een triest seizoen nog enige glans te geven

Voor de tweede maal op een rij degradeerde ASWH, waardoor komend seizoen hoogstwaarschijnlijk het gat met Heerjansdam - vorig jaar nog drie klassen lager - in één klap gedicht zal zijn en de derby weer terugkeert op de kalender. In een troosteloze ambiance voltrok DOVO het vonnis over de Ambachters, die vanaf de eerste minuut de indruk wekten zich al bij het onvermijdelijke te hebben neergelegd.