Iets minder inbraken in Brabant dan vorig jaar: het meest in Eindhoven, minst in Reusel-De Mierden en Baarle-Nassau

Marieke Widlak maakt film over goeddoen: gaan er straks nog centen uit Knegsel naar India?

18:00 KNEGSEL/VELDHOVEN - Haar opa en oma in Knegsel zamelen al veertig jaar geld in voor India. Als filmmaakster Marieke Widlak gevraagd wordt om de stichting voort te zetten, gaat ze op zoek naar een antwoord op deze ‘gewetensvraag’. In een documentaire: ‘Centen van Knegsel’. Te zien op het Nederlands Film Festival en bij Natlab in Eindhoven.