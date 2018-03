IJzige kou in Brabant: Alleen maar ellende of ook gewoon leuk?

Hen­nep­kwe­ke­rij­en gevonden in West-Brabant: voor 400.000 euro aan hennepspullen in beslag genomen

28 februari BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL/DINTELOORD - In verschillende woningen en loodsen in Dinteloord, Bergen op Zoom en Roosendaal is in totaal voor 400.000 euro aan hennepspullen in beslag genomen.