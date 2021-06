Illegale namaaksigaretten steeds meer in trek: ‘Rokers zijn op zoek naar goedkoop alternatief’

Politie doet toch onderzoek naar strooien van pillen in Padbroek

22 juni CUIJK - De politie gaat de verspreiding van duizenden losse pillen in de wijk Padbroek in Cuijk nu toch onderzoeken. Afgelopen woensdag en donderdag vonden buurtbewoners en medewerkers van de gemeente twee kilo aan anti-psychosemiddelen in hun bosjes en struiken, op allerlei plekken in de wijk.