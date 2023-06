Illegale sigaret aan opmars bezig: 'Nederland en België zorgenkindjes’

Verhuist kunstencen­trum h19 naar Galvanitas? ‘Prima, maar dan wel met dezelfde facilitei­ten als op Heuvel 19’

OOSTERHOUT - Of hij het ziet zitten, de grote oversteek naar het Galvanitasterrein aan het Wilhelminakanaal Zuid. Zeker wel, zegt directeur Hans van Gemert van kunstencentrum h19 in Oosterhout, dat al sinds de oprichting in 1960 aan de Heuvel 19 zit. Maar wel onder voorwaarden.