‘In België doodgeschoten gedetineerde Hey-Acker is 21-jarige Kenneth B.’

medewerkers ontvoerd Doodgescho­ten Nederlan­der (21) schoot om zich heen in België: 30 kogels en voertuig passant geraakt

Een 21-jarige gevangene van jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda is vanmiddag ontsnapt en later midden op de weg in België doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde na een wilde schietpartij, waarbij meer dan dertig kogels werden gelost, bevestigt het parket in Antwerpen. Aan het fatale incident ging een gijzeling en korte ontvoering vooraf.

12 januari