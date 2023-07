In Biesbosch uitgezette steuren lijken nu alweer vertrokken; ‘Vermoedelijk naar Haringvliet of Rotterdamse haven’

De steur zwemt weer in de Biesbosch, maar voor hoe lang? ‘De Haring­vliet­slui­zen moeten verder open’

WERKENDAM - De rivierdino is weer terug in Nederland. In elk geval voor even. Onder toeziend oog van meester Pieter van Vollenhoven werden vrijdag jonge steuren uitgezet in de Biesbosch. Voor onderzoek én ‘om het herstel van onze riviernatuur te vieren’.