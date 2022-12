In bijna heel Brabant meer bestuurders betrapt op rijden onder invloed, bekijk de cijfers in jouw gemeente

BRABANT - Het aantal bestuurders dat met een slok op achter het stuur zat, is in de eerste tien maanden van dit jaar al meer dan in heel 2021. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van nieuwe politiecijfers. In bijna heel onze provincie steeg het aantal flink. Vooral in Boekel, Maashorst en Asten.

Tot en met oktober schreef de politie in Nederland ruim 36.000 boetes uit aan bestuurders die reden onder invloed. In heel 2021 lag dit aantal een stuk lager. Toen werden in totaal 31.600 automobilisten betrapt op het rijden met een slok op. Ook in 2019 lag het aantal met in totaal 32.000 boetes lager dan dit jaar.

Flinke stijgingen in Brabant

In bijna heel onze provincie steeg het aantal bestuurders dat onder invloed reed. De meest opvallende cijfers komen uit Boekel en Maashorst. Met een stijging van 200 procent is Boekel een uitschieter. Daar betrapte de politie 27 bestuurders. Een jaar eerder waren dit er nog 9. In Maashorst deelde de politie in beide jaren een stuk meer boetes uit; 122 keer in 2021 en al 330 keer in dit jaar.

Hoogste aantal in Eindhoven

De meeste boetes in Brabant schreef de politie uit aan beschonken automobilisten in Eindhoven. Daar werden vorig jaar 458 bestuurders betrapt. Dit jaar staat de teller al op 626 boetes.

Ondanks dat er minder boetes werden uitgedeeld in Asten, steeg het aantal hier wel harder. De politie betrapte in Asten in de eerste tien maanden van vorig jaar 17 mensen met een slok op achter het stuur. Dit jaar maakten agenten al 39 keer een proces-verbaal op.

After-covid effect

Volgens alcoholinstituut STAP is het lastig een exacte oorzaak van de stijging te achterhalen. „Het kan een ‘after-covid effect’ zijn”, vertelt een woordvoerder. „Mensen konden lang niet uitgaan. Het is mogelijk dat mensen die tijd willen inhalen. Maar het kan ook zijn dat de politie meer is gaan handhaven.”

Volgens de politie wordt er niet vaker gecontroleerd. „We hebben evenveel aandacht voor het rijden onder invloed als voorgaande jaren”, aldus een politiewoordvoerder. „Het openbare en sociale leven kwamen dit jaar weer langzaam op gang en daardoor nam de verkeersintensiteit in vergelijking tot 2021 en 2020 flink toe.”

De woordvoerder legt verder uit dat mensen in de zomermaanden vaker in eigen land verbleven. Daarnaast pakten meer mensen de auto door problemen met het openbaar vervoer. Mogelijk heeft dat geleid tot de toename van het aantal beschonken automobilisten.

Alcohol en drugs

De bestuurders reden niet alleen onder invloed van alcohol. Er zaten ook mensen achter het stuur met drugs of medicijnen. Ook automobilisten die een alcoholtest weigerden zijn meegeteld in de cijfers.

Ben je benieuwd hoeveel bestuurders in jouw gemeente werden betrapt? Bekijk het in de kaart hieronder.

