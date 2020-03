In Boekel stapelt het verdriet zich op

Burgemeester Pierre Bos weet nog precies wanneer hij het officiële bericht van de eerste coronapatiënt in de gemeente Boekel ontving: maandag 9 maart. Zoals dat gaat in een dorp, had hij het nieuws zondagavond al via de tamtam gehoord. Dik twee weken later weet Bos dat nergens in Nederland relatief zoveel mensen ziek zijn als in zijn gemeente.