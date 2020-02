In Brabant vieren 1481 mensen hun echte verjaardag op schrikkeldag

Heksenboom Bladel blijkt toverboom

9:01 BLADEL - De Bladelse Heksenboom is eigenlijk een toverboom, zo blijkt nu. De beuk komt namelijk al jaren in die hoedanigheid voor in de boeken van ‘Bang mannetje’. Misschien komt de magie nog goed van pas, want 'Bladel’ doet nog volop mee in de Europese verkiezing ‘Boom van het Jaar’