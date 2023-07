In Breda heeft VVD de opvolging geregeld: Eddie Förster wordt wethouder na vertrek Daan Quaars

‘Nieuwe huiskamer’ van Made nadert voltooiing, maar is ook weer 5 ton duurder geworden

MADE - In de uitbouw van de Bernarduskerk in Made zitten vier diepe, grote rechthoekige gaten in de grond. Hierin kunnen straks vier biljarts verzinken als de ruimte voor iets anders nodig is. Een slimme oplossing, maar ze zorgen er ook wel mee voor dat de verbouwing stukken duurder uitvalt.