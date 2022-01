In de grote droom van Stijn van Kreij wonen we klein en bij elkaar

Do (17) bouwt Roosendaal na in Minecraft: 'Het is nooit af’

Regelmatig struint de 17-jarige Do van den Broek door Roosendaal. Niet om te shoppen of een terrasje te pakken, maar om de pleinen en gebouwen zo goed mogelijk in zich op te nemen. Die bouwt ze vervolgens tot in perfectie na in de game Minecraft. “Aan het station ben ik drie keer opnieuw begonnen.”

6 januari