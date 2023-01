In de put op blauwe maandag? Vijf dingen om reikhalzend naar uit te kijken

Het is vandaag volgens een Britse psycholoog de meest deprimerende dag van het jaar. Tot overmaat van ramp is voor de zoveelste dag op rij aan het regenen. Op deze blauwe maandag kun je je dekbed over je hoofd trekken en niets meer doen, of je zet op een rijtje waar je je op kunt verheugen.

Zomertijd

Op zondag 26 maart gaat de zomertijd weer in. Het is dan ’s avonds langer licht, waardoor de kans wat groter is dat je niet in het donker thuiskomt van je werk. Zes dagen daarvoor begint ook de lente, tenzij je het meteorologisch bekijkt.

Weertechnisch gezien was 12 april 2022 een mooie dag. Toen werd in De Bilt voor het eerst dat jaar een temperatuur van boven de 20 graden gemeten. Vanaf die temperatuur spreekt men van een officiële warme dag. In Drenthe en Zeeland werd het op 22 maart plaatselijk al warmer dan 20 graden.

Carnaval

Weer of geen weer, na een paar moeilijke coronajaren kan er in februari weer volop carnaval worden gevierd. Absoluut het feest van het jaar in Brabant. Carnaval begint dit jaar op 18 februari en dat is al over ruim een maand!

Lees verder onder de video: wat trekken we dit jaar aan met carnaval?

Boek je zomervakantie

Voor iedereen die het nog niet heeft gedaan: je zomervakantie boeken is een uitstekende manier om af te rekenen met blauwe maandag. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen gaat 80 procent van de Nederlanders dit jaar op vakantie.

In de zomervakantie is Spanje het populairste vakantieland voor Nederlanders, gevolgd door Griekenland en Turkije. Door het hele jaar heen was Nederland zelf de populairste vakantiebestemming in 2022, gevolgd door Duitsland, Frankrijk, Spanje en België.

Als type vakantie is de strandvakantie het meest populair voor Nederlanders, op de voet gevolgd door Europese stedentrips.

Lees verder onder de foto: vanaf 5 maart kunnen we weer naar Max Verstappen kijken

Volledig scherm Max Verstappen scheurt rond op circuit Zandvoort. © ANP

Het aantal verre reizen krabbelt wat terug sinds het uitbreken van corona. Voor die tijd was Bali enorm populair onder Nederlanders. Het aantal reizen daarheen begint weer op het niveau te komen van voor corona. Ook reizen naar Thailand worden volop ‘ingehaald’.

Vroem vroem

Sinds de intrede van Max Verstappen in de Formule 1 is de sport razend populair in ons land. Alleen moeten racefans het jaarlijks doen met een lange rustperiode tussen twee seizoenen. De laatste race van het afgelopen seizoen was op 20 november en voor het nieuwe moet worden gewacht tot begin maart.

Op 5 maart wordt het seizoen afgetrapt met de grote prijs van Bahrein. Twee weken later reist het grote circus een klein stukje door naar Saudi-Arabië. Een aandachtspuntje voor het boeken van de vakantie: de grote prijs van Zandvoort is dit jaar op 27 augustus.

Aftrap festivalseizoen

Nu naar buiten kijkend kun je het waarschijnlijk nog niet inbeelden, maar in april kun je weer met een drankje in de hand op een openluchtfestival staan. Het buitenseizoen van festivals in Brabant begint traditiegetrouw met Paaspop in Schijndel. Dit jaar is dat van 7 tot en met 9 april.

Tijdens Paaspop staan dit jaar onder anderen Antoon, Di-Rect, Flemming, Kris Kross Amsterdam, La Fuente, Duncan Laurence, George Ezra, Goldband, Rondé, Armin van Buuren, Calum Scott, Danny Vera en Davina Michelle op het programma.