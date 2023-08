In de stromende regen op een kleedje in het park: ‘We maken er ons eigen feestje van’

“De Antilliaan­se Feesten ? Dat is de wereld, authentiek, een fantas­tisch publiek, kleurrijk en smaakvol”: 30.000 fans verwacht op grootste Caraïbisch festival in Europa

De Antilliaanse Feesten, dat is meer dan een wereldfestival. Dat is ambiance, een sociaal gebeuren, een ontmoetingsplaats. Dat is althans wat met moeten geloven als we de festivalgangers moeten geloven. Maar dat zeggen ook medewerker sinds editie 1 Dirk Vanhaute en Freya Verschueren, dochter van oprichter Lode Verschueren. “Dit is een familie waar je gewoon deel van wil uitmaken”, klinkt het. Vanaf morgen klinken de opzwepende dansritmes weer door de boxen aan de Blauwbossen. En voor sommigen belangrijk: de champagnebar is terug!