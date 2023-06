In de zomer en in de winter op de camping: ‘Ons erf is een oase aan rust en ruimte’

Rebelse pater Theo (1951-2023) heeft geen heimwee meer: ‘Moslim, boeddhist, katholiek: wat maakt het uit?’

MOERGESTEL - ,,Eén mens redden en je leven is geslaagd.” Die filosofie bleef Theo Raaijmakers huldigen, ook toen hij niet meer tussen de straatkinderen van Bolivia kon werken. Aan de heimwee naar zijn thuis daar is nu een eind gekomen. De uit Moergestel afkomstige missiepater is op 72-jarige leeftijd overleden.