In deze Brabantse gemeenten is de kans op een tekenbeet het grootst

Na een lange wandeling in het bos is het altijd slim om jezelf te checken op teken, dat is algemeen bekend. Maar wist je dat één op de drie tekenbeten worden opgelopen in tuinen? Wageningen University onderzocht per gemeente hoe vaak mensen in de tuin worden gebeten door een teek. In Brabant is het vooral in Alphen-Chaam opletten geblazen.

De universiteit hield gegevens bij die sinds 2012 werden geregistreerd bij tekenradar.nl. Deze data werd gecombineerd met de inschatting van het RIVM dat 1,5 miljoen tekenbeten plaatsvinden in Nederland.

Tekenbeten in Brabantse tuinen

Uit het onderzoek blijkt dat in de provincie Brabant vooral inwoners van Alphen-Chaam moeten vrezen voor een beet van de parasiet. Daar zijn per jaar 2.373 tekenbeten per 10.000 inwoners in de tuin. Ook in Best (988 beten per 10.000 inwoners), Baarle-Nassau (987 beten per 10.000 inwoners) en Woensdrecht (892 beten per 10.000 inwoners) is het slim om jezelf goed te controleren na een middagje in de tuin.

In welke Brabantse gemeenten hoef je minder te vrezen voor een tekenbeet? Goed nieuws voor inwoners van Geertruidenberg, Someren en Oss, want daar zijn jaarlijks respectievelijk 24, 54 en 59 tekenbeten per 10.000 inwoners.

Tijdens het tuinieren

Arnold van Vliet, wetenschapper bij Wageningen University, maakt het over het algemeen niet uit of je in een dorp of stad woont: ‘In de cijfers zien we dat het overal gebeurt dat mensen worden gebeten in de tuin. Dus ook in hartje centrum in een grote stad.’ Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van de tekenbeten in tuinen worden opgelopen tijdens het tuinieren. Een beet van de parasiet is dan moeilijker te voorkomen. Daarom is het volgens Van Vliet extra belangrijk om na het tuinieren jezelf te controleren.

Bekijk in de kaart hieronder de cijfers van alle Brabantse gemeenten.

