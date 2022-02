In deze gemeenten raakten de meeste en de minste Brabanders besmet met corona

KaartBijna 6,2 miljoen besmettingen en ruim 21.000 doden: dat is het grimmige resultaat corona in Nederland tot nu toe. In het carnavalsweekend is het twee jaar geleden dat bij een man uit Loon op Zand de eerste Nederlandse coronabesmetting werd vastgesteld. In dit artikel lees je hoeveel besmettingen er tot nu toe in Brabant zijn geteld.

Vooral de gemeente Altena is in Brabant zwaar getroffen, blijkt uit cijfers van databureau LocalFocus. Daar raakten ruim 392 mensen per duizend inwoners besmet. Dat zijn meer besmettingen dan in de meeste steden in onze provincie: Breda kende ruim 364 besmettingen per duizend inwoners, Tilburg bijna 383 besmettingen en Eindhoven 338 gevallen.

Het laagste aantal besmettingen was in de afgelopen twee jaar naar verhouding te zien in de gemeente Heeze-Leende. Daar maakten ruim 304 mensen per duizend inwoners een coronabesmetting door.

Coronaherdenking

Alle coronaslachtoffers worden dit weekend op 27 februari, precies twee jaar na de eerste besmetting, herdacht in Tilburg. In die stad werd in het ziekenhuis de eerste coronabesmetting ontdekt.

Bekijk hieronder hoeveel coronabesmettingen er in de afgelopen twee jaar waren in jouw gemeente:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Arts Sabine behandelde twee jaar geleden de eerste coronapatiënt:



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.