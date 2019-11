In deze prijswinnende restaurants in Brabant eet je lekker én betaalbaar

Bib Gourmand voor drie restau­rants regio Zuid­oost-Bra­bant

12:31 EINDHOVEN - Drie restaurants in de regio hebben een Bib Gourmand gekregen. Het zijn DOYY in Eindhoven, DiVino in Hapert en La Fleurie in Oirschot. In totaal kent Zuidoost-Brabant daarmee nu zeven restaurants met een Bib Gourmand.