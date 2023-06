In het centrum van Breda heb je het gevoel dat je leeft: ‘Op een terras gaan ze elkaar met rolkoffers te lijf’

Met video Man gewond naar het ziekenhuis na steekpar­tij in Tilburgse woning, verdachte aangehou­den

TILBURG - Bij een steekpartij in een woning aan de Luchthavenlaan in Tilburg raakte een man in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond. Hij werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte direct bij het huis aan.