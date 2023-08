In het Goffertpark ben je zaterdag weer even terug in de jaren 90: ‘Het is een fantastische plek’

Martien checkte zijn e-bike in, iemand anders checkte hem uit: lezers lopen leeg over fietsen­dief­stal­len

HELMOND - Terugkomen van je werk en alleen het doorgeknipte slot aantreffen. ,,Heel erg balen, ik had de fiets nog geen twee maanden.’’ Het is een van de reacties van lezers over de fietsendiefstallen in Helmond. De politie heeft inmiddels twee verdachten opgepakt.