In kaart: hieraan geeft provincie Brabant jouw geld uit

indebuurt.nlMisschien heb je een idee wat gemeente Bergen op Zoom voor je regelt, maar weet je ook wat de provincie allemaal doet? De provincie is voor veel Bergse taken (deels) verantwoordelijk, zoals het openbaar vervoer, verkeer en natuur. Dat kost uiteraard allemaal geld, maar om wat voor bedragen gaat het dan?

De provincie heeft heel wat taken. Denk aan het aanleggen van wegen in Brabant, maar ook het behoud van de natuur. Daarnaast helpt de provincie (financieel) in de cultuursector en het openbaar vervoer.

Hier geeft provincie Noord-Brabant het meest geld aan uit

Het verschilt per provincie hoeveel geld er naar elk onderdeel gaat. Voor provincie Brabant valt op dat in 2021 het meest aan ‘verkeer’ is uitgegeven. Het bleek om 54 euro per inwoner van de provincie te gaan. Ook ‘natuur’ stond hoog op de agenda; hier werd 49 euro per inwoner aan betaald in 2021.

Zoveel gaf de provincie uit per inwoner aan elk onderdeel:

Openbaar vervoer: 44 euro. Verkeer: 54 euro. Natuur: 49 euro. Bestuur/administratie: 34 euro. Regionale economie: 36 euro. Milieu/water: 28 euro. Cultuur: 20 euro. Ruimte: 13 euro.

Dat provincie Brabant andere keuzes maakt dan andere provincies, blijkt wel als je naar de onderstaande kaart kijkt. Zo zie je bijvoorbeeld dat provincie Drenthe in totaal veel meer per inwoner uitgeeft dan Brabant.

Tekst loopt door onder het kaartje >

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verkiezingen

De cijfers in dit artikel zijn van 2021. Op woensdag 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen en kan er dus een ander bestuur komen. Mogelijk verandert het budget daarom de komende tijd. Maar, dat zullen we later zien!

Foto: ANP.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Bergen op Zoom. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!