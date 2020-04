In kaart | Officieel 1040 Brabanders overleden aan coronavirus

Zoals bekend is Noordoost-Brabant zwaar getroffen. Op de kaart hieronder kleurt dat gebied donkerrood. Naar verhouding van het aantal inwoners is Boekel de gemeente met het hoogste aantal coronadoden. Daar zijn 19 van de grofweg 10.000 inwoners overleden. Meierijstad heeft het met 102 doden zwaar te verduren, net als Uden (50) en Bernheze (37). De deze regio's is het aantal ziekenhuisopnamen van mensen met corona ook erg hoog. Deze en andere cijfers vind je terug in ons uitgebreide artikel met statistieken.

Drie keer meer dan normaal

Met name in verzorgingstehuizen en instellingen was de sterfte de laatste weken hoog. In de eerste week van april drie keer hoger dan normaal in Brabant, zo maakte het CBS donderdag bekend. In de hele provincie stierven in één week tijd 324 bewoners in een instelling. In dit artikel lees je meer over de ontwikkeling van de sterftecijfers in de afgelopen weken.