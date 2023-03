In voedselbos Op de Beek onderhoudt de natuur straks zichzelf: ‘Voor ons ook spannend hoe dat uitpakt’

Auto te water op plek waar Sanne en Hebe omkwamen: BVNL dringt met Kamervra­gen aan op vangrail

DEN BOSCH - BVNL heeft Kamervragen gesteld nadat er vrijdagavond in de bocht van de A59 naar de A2 bij knooppunt Empel opnieuw een auto in het water is beland. De bestuurder klauterde zelf uit de auto. Het gaat om dezelfde bocht waar oktober vorig jaar Hebe (10) en Sanne (26) om het leven kwamen.