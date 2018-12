In Zeilberg heeft de tijd nog niet alle wonden geheeld

Overmorgen is het weer zover. Dan stroomt Den Draai vroeg in de avond vol voor de kerstviering. ,,Tot de laatste plek bezet”, zegt Jan van den Eijnden, beheerder van het Zeilbergse gemeenschapshuis. ,,Ik zet overdag 340 stoelen klaar. Maar aan de zijkanten moeten er ’s avonds altijd barkrukken bij, of mensen blijven staan.” Het is de achtste achtereenvolgende kerstavond dat in sociaal-cultureel centrum Den Draai een speciale viering wordt gehouden. De eerste keer was in 2011, het jaar dat de kerk dicht ging. Destijds was de organisatie iets van een statement geweest; je kunt als parochie en bisdom de kerk wel wegnemen, kerst blijven we in ons eigen Zeilberg vieren. Hoe dan ook.